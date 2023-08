Prefeitura lança Pedra Fundamental do Parque Turístico Municipal Cachoeiras do Ceuzinho

Natureza, trilhas e espaço amplo para o lazer. Os aventureiros que gostam de explorar, certamente já conhecem a região da Cachoeira do Ceuzinho, uma área de 28 hectares às margens da Estrada Municipal CG-060, inserida na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula. Pois é ali que a Prefeitura vai construir o primeiro Parque Turístico Municipal de Campo Grande – Cachoeiras do Ceuzinho.

Nesta segunda-feira (21), às 15 horas, será feito o lançamento da Pedra Fundamental que dará o pontapé para o projeto, em fase de elaboração. A área tem quatro cachoeiras e será transformada em um complexo de turismo com receptivos e toda uma infraestrutura aliada à preservação. Estão previstos quiosques, redários, playgrounds, museus, restaurante, apoio para trilhas e uma série de atrativos.

O Município vai investir na elaboração de um Plano de Manejo da Unidade de Conservação e ações de integração harmônica e sustentável da população com a natureza. Além disso, pretende incentivar atividades de lazer e recreação de forma sustentável com a criação do Parque.

O Parque Turístico Municipal de Campo Grande terá um investimento previsto de R$ 9,5 milhões e as obras devem iniciar no ano que vem.