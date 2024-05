Prefeitura entrega R$ 65 mil aos contemplados no primeiro sorteio do Nota Premiada CG 2024

Oito campo-grandenses foram premiados com R$ 65 mil na manhã desta quarta-feira (22), durante a entrega dos prêmios do 1º sorteio de 2024 do concurso Nota Premiada Campo Grande. Contentes com o resultado, os moradores foram até a Central de Atendimento ao Cidadão para participar da entrega simbólica dos cheques.

Ganhador do prêmio em dinheiro de R$ 20 mil, José Inaldo Martins foi contemplado ao pedir emissão da nota fiscal do plano de saúde do filho. Com o valor de R$ 5 mil, Ernane Ottoboni Mazzo, que é professor e tem uma loja de produtos de limpeza, disse que ficou na expectativa até a sorte soprar a seu favor.

Ernane também comentou que a Prefeitura de Campo Grande vem mostrando empenho nas entregas, principalmente na educação, o que deixa os cidadãos que pagam seus impostos em dia contentes. “Como professor, eu vejo o trabalho desenvolvido nas escolas, e as revitalizações estão acontecendo e nada mais justo do que você exercer a cidadania para ser convertido em benfeitorias.”

A secretária de Finanças, Márcia Helena Hokama, destaca que todos os cidadãos que pedem a nota fiscal estão exercendo plenamente a sua cidadania. Ela disse ainda que os impostos são revertidos em entregas, serviços e políticas públicas para a Capital e, consequentemente, para a população.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, realizou o sorteio dos prêmios no dia 24 de abril. A campanha visa premiar o cidadão que solicitar a emissão da NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica), quando houver uma prestação de serviços em que haja aplicação de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza).

O sorteio do mês passado contemplou notas emitidas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.

