Prefeitura decreta ponto facultativo de 12 de fevereiro até às 13 horas do dia 14

A Prefeitura Municipal de Campo Grande decretou ponto facultativo o expediente dos dias 12, 13 e 14 de fevereiro de 2024, sendo que o do dia 14 de fevereiro será até às 13 (treze) horas. O expediente voltará ao normal a partir das 13 horas da quarta-feira (14).

O Decreto de n. 15.811 foi publicado na edição do Diogrande de n.7.366 desta sexta-feira (26). Excetuam-se às regras do decreto as unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população como os centros regionais 24 horas e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), que funcionam normalmente no feriado prolongado.

A Capital possui quatro CRS localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia e seis UPAs nos bairros Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica.

Com informações da assessoria