Prefeitura de Campo Grande intensifica sinalização viária em diversas regiões da cidade

A equipe de sinalização da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a serviço da Prefeitura de Campo Grande, está promovendo ativamente a implantação e manutenção das sinalizações verticais e horizontais em diferentes regiões da cidade. Nesta semana, a atenção foi voltada para as áreas da Mata do Segredo e do Aero Rancho, com o objetivo de aprimorar a segurança e fluidez do tráfego.

Contudo, no bairro Mata do Segredo, as ruas Johanesburgo e Cristaldo foram beneficiadas com a instalação de sinalização horizontal, incluindo a faixa contínua e a faixa tracejada. Essa medida foi uma resposta à solicitação feita por Andrea Lopes, usuária do transporte coletivo, por meio das redes sociais da Agetran. O atendimento rápido, em menos de 15 dias, evidencia a relevância da parceria entre o poder público e a população para melhorar as condições de tráfego na cidade.

Ademais, Andrea Lopes, ao ver seu pedido atendido, ressaltou a importância dessa colaboração entre a comunidade e o poder público. Ela destacou que, ao perceber que suas demandas são levadas em consideração e prontamente atendidas, sente-se mais motivada a continuar contribuindo com informações que beneficiem toda a comunidade.

Além do Mata do Segredo, o bairro Aero Rancho também recebeu ações de revitalização na sinalização viária. Na Avenida Arquiteto Vilanova Artigas com a Rua Valdir Lagos, foram realizadas melhorias nas sinalizações horizontais e verticais, visando à organização e segurança do trânsito nessa localidade.

Outras regiões da cidade também foram contempladas com a iniciativa da equipe de sinalização da Agetran. Na Vila Bandeirante, a esquina da Rua Alexandre Fleming com a Rua Argemiro Fialho recebeu uma nova pintura de “PARE” e faixa de pedestre, além da revitalização na sinalização do quebra-molas, proporcionando maior segurança aos pedestres e motoristas que circulam pela área.

Bairros

No Jardim Tijuca, o cruzamento da Avenida Gunter Hans com a Avenida Panambi Vera e Avenida Ezequiel Ferreira Lima também passou por melhorias na sinalização para semáforo e faixa de pedestre. Essas medidas foram implementadas para facilitar o fluxo de veículos e garantir a segurança dos pedestres nesse ponto de convergência viária.

Portanto, pensando na segurança dos estudantes, o colégio ABC, no Jardim Paulista, e a Escola Municipal Professor Plínio Mendes dos Santos, no Bairro Guanandi, receberam reforços nas sinalizações de “Devagar Escola” e faixa de pedestre. A equipe implementou essas medidas para facilitar o fluxo de veículos e garantir a segurança dos pedestres nesse ponto de convergência viária.

A equipe de sinalização da Agetran enfatiza que planeja as ações por meio de uma programação semanal, que inclui rondas da equipe, atendimento às solicitações da população pelo 156 e obtenção de informações fornecidas pelas lideranças comunitárias. Esse trabalho conjunto entre o poder público e a comunidade é fundamental para tornar o trânsito da cidade mais seguro e eficiente.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande