Prefeitura de Campo Grande convoca 36 monitores de alunos

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), convoca 36 monitores de alunos aprovados em processo seletivo para receberem orientação.

Conforme o edital de número 09/2023-15 publicado no Diogrande desta quinta-feira (9), a convocação leva em consideração a necessidade urgente de contratação de pessoal para atuar nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme), em razão da abertura de 166 novas salas de aula.

Portanto, os 36 monitores estão sendo convocados a comparecerem na Secretaria Municipal de Educação, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida, conforme relação nominal especificados no Diogrande.

Os convocados vão receber orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação. Para isso, é preciso estar na Secretaria no dia 10 de maio, sexta-feira, às 8h.

Clique aqui e confira a lista a partir da página 4: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5MjIzIn0%3D.pdf

Com Informações Prefeitura de Campo Grande

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: