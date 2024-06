Prefeitura convoca candidatos aprovados em processo seletivo para auxiliar administrativo e financeiro

A Prefeitura de Campo Grande, através da Seges (Secretaria Municipal de Gestão), convoca candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para atuar na função de auxiliar administrativo e financeiro, conforme edital n. 20/2023-19.

Segundo a publicação no Diogrande (Diário Oficial) desta terça-feira (18), edição 7.539, os convocados devem comparecer no Plenarinho do Paço Municipal, localizado à Rua Dr. Arthur Jorge, n. 500, conforme relação nominal, local, data e horário especificados no Diário Oficial, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Para conferir a lista, clique aqui e acesse a partir da página 7.

Com informações da Prefeitura