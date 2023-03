Prefeitura adia nova reunião, para tratar sobre estacionamento rotativo

Estava marcada para acontecer na tarde de ontem (24), uma reunião entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande com a Agereg (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos), que trataria sobre os próximos passos acerca do estacionamento rotativo, no centro de Campo Grande. O encontro foi marcado exatamente um ano após o fim do contrato com a Flexpark, empresa que administrava os parquímetros no centro, mas teve adiamento para a próxima semana.

A empresa atendeu, por 20 anos, as 2.458 vagas nos quadriláteros da avenida Fernando Corrêa da Costa à avenida Mato Grosso e avenida Calógeras à rua Padre João Crippa. Desde então, o estacionamento passou a ser gratuito, contudo, a principal queixa dos motoristas está na dificuldade em encontrar uma vaga para deixar os veículos.

Em nota enviada ao jornal O Estado, a Prefeitura Municipal de Campo Grande informou que ainda não é possível apresentar uma previsão para o lançamento de uma nova licitação para escolher a empresa que administrará o estacionamento rotativo, levando em consideração que o estudo para abertura está em fase de modelagem econômico- -financeira, pois o município optou por continuar com a modalidade de concessão para exploração do serviço.

A prefeitura ainda esclareceu que a modelagem econômico-financeira é um sistema complexo de análises, que busca antecipar o futuro desempenho econômico de um projeto, ajudando a estabelecer panoramas e gerenciando riscos. Além disso, uma série de dados e fórmulas, que criam modelos de cenários de investimento, estão sendo utilizadas para decisões importantes.

Questionada sobre o motivo do adiamento da reunião, o poder Executivo disse que eles estão buscando uma decisão amparada pelo Ministério Público e não informou qual será a próxima data, apenas que será na semana que vem.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado de MS.

