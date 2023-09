Prefeito de Dourados declara estado de emergência após estragos de tempestade

Diante dos consideráveis danos ocasionados pelo forte temporal que atingiu Dourados na noite de quarta-feira (30), o Prefeito Alan Guedes decretou nesta quinta-feira (31) o estado de emergência no município.

Mesmo em fase de recuperação de uma cirurgia no joelho, Alan Guedes percorreu algumas das áreas mais afetadas pelas chuvas, incluindo o residencial Greenville. Ele acompanhou de perto os esforços da Defesa Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Energisa para prestar auxílio aos moradores das comunidades afetadas.

Conforme o decreto assinado pelo prefeito, “declara-se a existência de uma situação de anormalidade, causada por desastre e caracterizada como Situação de Emergência, no Município de Dourados – MS, em virtude das intensas chuvas e ventos.”

“A assinatura deste decreto permitirá agilizar o acesso aos recursos e a utilização de fundos para proporcionar dignidade às famílias atingidas. Algumas delas perderam tudo e a Defesa Civil prestará auxílio a cada uma por meio de medidas baseadas neste decreto”, explicou o prefeito.

Alan Guedes também anunciou que o Governo do Estado fornecerá suporte às áreas afetadas pelo temporal. “Conversei com o governador em exercício, José Carlos Barbosa, solicitando o apoio do Governo Estadual, da Defesa Civil estadual e da Agesul, para ampliar nossos esforços na desobstrução das vias, e fomos prontamente. atendidos”, acrescentou.

Confira o prefeito Alan Guedes visitando os locais atingindo pela tempestade:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alan Guedes (@alanguedesms)

Com informações da Prefeitura de Dourados