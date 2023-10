Prédio do antigo Colégio Oswaldo Cruz está prestes a voltar a funcionar como Escola de Saúde

Seguindo com a série de reportagens sobre prédios que marcaram a história de Campo Grande, nesta edição será a vez de uma das primeiras escolas da Capital, o antigo Colégio Oswaldo Cruz, cujas atividades foram encerradas em 2010. Contudo, atualmente, a Associação Beneficente Santa Casa prevê que o local reabra as portas ainda em 2024, como a Escola de Saúde, prevista para iniciar as capacitações no próximo ciclo letivo.

O prédio foi erguido pelo mestre Adolfo Stefano Tognini, entre 1916 e 1919, e a fachada, que não pode ser mais alterada, por Francesco Cetraro. O lugar inicialmente funcionava como um grande armazém de secos e molhados. Somente em 1927 foi transformada no Colégio Oswaldo Cruz. Inicialmente, era elitizada. Após a abertura do curso noturno, em 1940, a classe que passou a frequentar o local mudou, começou a estudar ali quem trabalhava durante o dia e só podia estudar a noite.

A equipe do jornal O Estado falou com o empresário Ricardo Araújo, 43, que estudou no antigo Colégio Oswaldo Cruz e relembra com carinho os anos no local. “Estudei lá em 1996 a 1999, na época, o primeiro ano era todo mundo junto, no segundo, eles separavam as turmas, ou fazia contabilidade, o que eu optei por estudar, ou fazia científica. Eu gostava muito do ensino, os professores eram muito bons, foi um dos melhores colégio que frequentei”

O empresário conta que seu pai trabalhava ali perto, então era mais fácil cuidar dele por ali. “Era mais fácil para o meu pai se eu estudasse lá, ele tinha o restaurante, então ele ficava trabalhando e se precisasse, era só atravessar duas ruas. Eu era um pouco bagunceiro, então chamavam minha atenção todo o tempo”, completou Ricardo.

Em 1997, o colégio foi tombado por um alto valor histórico-cultural, sendo um dos primeiros centros educacionais da cidade, onde figuras públicas estudaram. Com isso, não pode ser demolido ou alterar sua estrutura, tanto a parte externa e interna, a sua fachada e o estilo arquitetônico. Com base em registros anteriores, é possível perceber que, de fato, não foram realizadas mudanças estruturais, apenas a cor da fachada foi alterada.

Atualmente, a estrutura pertence à Sociedade Beneficente de Campo Grande, Santa Casa, que tem o projeto de transformar o ambiente em um Escola de Saúde. Em nota, a Santa Casa confirmou, ao jornal O Estado, que as obras devem ser finalizadas em dezembro deste ano. “A previsão para a conclusão da obra no prédio do antigo Colégio Oswaldo Cruz é dezembro de 2023. A Escola de Saúde começa a operar no prédio no próximo ciclo letivo, ou seja, em 2024”, informou.

A mudança e a reabertura animou o ex-aluno. Ele destaca ainda que não somente os acadêmicos serão beneficiados, como também os empresários do comércio da região.

“Com essa escola, vai melhorar bastante o Centro, vai trazer cliente para o restaurante, movimento para a região, que está parada. Além de contribuir para a educação, mesmo sendo especializado o ensino a profissionais da saúde, não sairemos perdendo”, finalizou.

Por – Inez Nazira

