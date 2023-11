Precisa tirar a CHN? Inscrições para mutirão do exame prático começam hoje

As provas práticas acontecem próxima semana

Se você faz parte do grupo que precisa finalizar os processos de primeira habilitação antes de 31 de dezembro de 2023, o mutirão é uma oportunidade de conclusão desta etapa que antecede a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) em mãos.

Na semana de 13 a 18 de novembro o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realiza novo mutirão com a abertura de mais de 2 mil vagas para exame prático. O agendamento é feito exclusivamente pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs) e começa nesta sexta-feira (10).

Além da ampliação de vagas em todos os dias da semana, haverá aplicação de exames também na quarta-feira (15), feriado de Proclamação da República, e no sábado (18). Ao todo serão 1.840 vagas para exames na categoria B (carro), 200 de categoria A (moto), e outras 80 para veículos de carga pesada de categorias C, D e E. De acordo com a Divisão de Exames, este será o último mutirão para atendimento da demanda represada.

“Em reunião com os representantes dos CFCs, nós reforçamos a importância deles mobilizarem os alunos para agendar, pois este será o terceiro e provavelmente o último mutirão da prova prática. Portanto, os alunos que necessitam deste serviço devem procurar o quanto antes seu CFC e aproveitar as vagas ofertadas”, afirma a chefe da Divisão de Exames, Lina Zeinab.

Normalmente, são disponibilizadas 60 vagas no período matutino e mais 60 no período vespertino.

Demanda represada

O Detran-MS possui cerca de 20 mil processos de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) abertos entre os anos de 2019 a 2022 e que devido a pandemia, tiveram os prazos de conclusão ampliados pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito) para 31 de dezembro de 2023.

Mutirões, ampliação na oferta de vagas durante a semana, e a inclusão do sábado no cronograma de agendamentos estão entre as medidas adotadas pelo Detran-MS para possibilitar que os futuros condutores possam concluir os processos abertos entre os anos de 2019 a 2022.

O esforço da equipe da Banca Examinadora, que atua tanto na Capital quanto no interior do Estado, pode ser conferido nos registros históricos do Detran-MS. Para se ter uma ideia, os números de 2023 superam a média dos exames práticos realizados nos últimos 5 anos.

Diálogo

Durante reunião no dia 6 de novembro, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) reafirmou o compromisso de dialogar com os CFCs (Centros de Formação de Condutores). No encontro foram discutidas a disponibilidade de vagas para exames e outras regras de procedimento previamente estabelecidas.

Entre as mudanças acordadas, está o exame de categoria A (moto) que atualmente é realizado às quartas e sextas-feiras no período matutino, e passará a ser realizado somente às quartas pela manhã. Tão logo definida a data desta alteração, a informação será divulgada. Com essa alteração, será possível ofertar vagas para exames práticos da categoria B (carro) na sexta-feira de manhã.

Outra solicitação está relacionada à mudança no horário de liberação da agenda, das 9h para as 17h. O pedido está em análise pela equipe técnica responsável pelo sistema de agendamento, e será informado aos representantes assim que houver um posicionamento.

Os sábados continuarão com a oferta de atendimento extra para aplicação de exames práticos na categoria B (carro), no período matutino e vespertino.

