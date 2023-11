Precisa de emprego? Novembro começa com mais de 7 mil vagas

Na capital são 4.074 mil vagas

Com o início de novembro, Mato Grosso do Sul apresenta uma taxa de desemprego e desocupação de 4.1%. A segunda menor do país. E se você ainda não encontrou uma vaga, talvez essa seja a hora.

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está oferecendo nessa semana 4.840 vagas de emprego. Dessas vagas, 1.701 são na cidade de Campo Grande. E as funções são para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, balconista, auxiliar contábil e administrativo, auxiliar de desenvolvimento infantil, farmacêutico, engenheiro agrônomo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, gerente, topógrafo, entre outras.

Já pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) são 2.373 vagas de emprego em 194 profissões, em 221 empresas de Campo Grande. São 124 vagas para açougueiro, 123 vagas para auxiliar de linha de produção, 67 vagas para desossador, 46 vagas para fiscal de prevenção de perdas, 25 vagas para magarefe e 16 vagas para motorista carreteiro.

Para vagas que não exigem experiência são oferecidas 1.371 oportunidades em 85 funções. Os processos seletivos são para atendente do setor de frios e laticínios, com 130 vagas, empacotador (a mão), com 30 vagas, atendente de padaria, com 21 vagas, fiel de depósito, com 9 vagas, auxiliar de costura, com 7 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 28 vagas em 12 profissões. As oportunidades são para auxiliar de limpeza, com 7 vagas, varredor de rua, com 4 vagas, estoquista, com 3 vagas, auxiliar de almoxarifado, com 2 vagas, copeiro de bar, também com 2 vagas, entre outras.

Interior

Em Chapadão do Sul, novembro começa com 413 sendo oferecidas, enquanto 363 estão disponíveis em Cassilândia, 289 em Três Lagoas e 563 em Dourados. Na lista aparecem com destaque ainda Ivinhema (132 vagas), Batayporã (122), Nova Andradina (122), Costa Rica (121), Sidrolândia (133), Amambai (99), Naviraí (93), Iguatemi (83), Corumbá (62), Paranaíba (59), Aquidauana (54), Miranda (54), Rio Verde de Mato Grosso (53), Caarapó (48), Maracaju (46), Nova Alvorada do Sul (43) e Jardim (43).

Confira a lista completa das vagas disponíveis pela Funtrab, que atende todo o estado, por meio do link.

Serviço

Para se candidatar a uma dessas vagas de emprego, você precisa levar seus documentos pessoais originais como RG, CPF e um comprovante de residência e dados do histórico profissional, para vagas que necessitem experiência.

No caso de vagas disponibilizadas pela Funsat, órgão que atende a capital, você precisa realizar um cadastro presencialmente ou atualizá-lo, caso já tenha.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

Para mais informações, confira o perfil do Instagram @funsat.cg, e no Facebook a página @funsatcampo

Já a Funtrab de Campo Grande está localizada na Rua 13 de maio, 2773 e atende de segunda a sexta,

das 7h30 às 17h30.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul e da Prefeitura de Campo Grande.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram