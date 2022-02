Prazo para pagamento da segunda parcela do IPVA vence na próxima segunda

Proprietários de veículos que optaram pelo parcelamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos) tem até a próxima segunda-feira (28) para quitar a 2ª prestação do Imposto.

Do total de tributos arrecadados pelos cofres públicos estaduais, 50% é destinado ao Estado e metade aos municípios onde o veículo foi emplacado. Conforme o cronograma, as próximas parcelas vencem em 31 de março, a 3ª Parcela, 29 de abril a 4ª Parcela e em 31 de maio a 5ª Parcela.

Em Mato Grosso do Sul, veículos com mais de 15 anos de fabricação estão isentos do pagamento do IPVA 2022. Motocicletas de até 162 cilindradas também estarão isentas da primeira tributação do imposto.

Em decorrência da pandemia de COVID-19, o governo do Estado também isentou o IPVA de ônibus e vans escolares, além de automóveis de bares, restaurantes e empresas do segmento turismo. A medida integra as ações de apoio para retomada da economia em MS.

Serviço:

O boleto para pagamento pode ser emitido pela internet no endereço: https://www.autoatendimento.ms.gov.br/ipva/. O pagamento pode ser feito diretamente no banco, via internet ou aplicativo. No site também é possível consultar débitos e buscar auxílio.