Prazo de inscrição para Processo Seletivo Unificado de Três Lagoas

O prazo para inscrições para o PSU (Processo Seletivo Unificado) de Três Lagoas encerra hoje após ter sido prorrogado. São 330 vagas a serem preenchidas nas diversas secretarias do município.

Inicialmente as inscrições iriam até o dia 22 de dezembro, sexta-feira, edital 006/2023, mas por meio de um novo edital, 007/2023, veiculada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL) a prefeitura de TL prorrogou a data de inscrição. Ambos editais podem ser conferidos nos links.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet por meio do site oficial da Prefeitura de Três Lagoas.

Além das inscrições, os candidatos serão convocados a uma prova de títulos e uma entrevista, ambas etapas classificatórias.

Serviço

Para mais informações, acesse o site da prefeitura de Três Lagoas ou entre em contato com a SEMAD pelo número (67) 99155-1162.