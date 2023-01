Prazo para efetivação de matrícula na rede estadual termina hoje

Para os estudantes que desejam uma vaga em escolas da REE (Rede Estadual de Ensino) e já passaram pelas outras fases no processo de matricula, termina nesta sexta-feira (20) a última etapa de efetivação de matrícula.

Desde segunda-feira (16), pais ou responsáveis pelos estudantes presentes na segunda lista de designação puderam ir até as unidades escolares para confirmar a pré-matrícula, realizada entre os dia 09 e 13 de janeiro.

A etapa marca o fim do calendário da Matrícula Digital 2023 e, até o final do dia de hoje, conforme horário de funcionamento de cada escola da REE, os interessados poderão concluir a etapa com a devida apresentação dos documentos necessários, seguindo as orientações disponíveis no Portal da Matrícula Digital.

Para saber a escola apontada na designação, é necessário consultar a publicação disponibilizada no último domingo (15) em www.matriculadigital.ms.gov.br.

Atendimento

Em caso de dúvidas, a SED disponibiliza o contato por telefone com a equipe da Central de Matrículas, pelo 0800-647-0028. Se necessário, pais e responsáveis podem buscar atendimento na sede da Central, que fica na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, bairro Itanhangá Park, em Campo Grande, ao lado do CEEP (Centro Estadual de Educação Profissional) Hércules Maymone.

Para o atendimento por telefone ou presencial, o horário de funcionamento da Central de Matrículas é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.