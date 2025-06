Prazo para alistamento militar obrigatório vai até hoje (30)

Jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2025 têm até o próximo dia 30 de junho para realizar o alistamento militar obrigatório. O prazo também se aplica às jovens do sexo feminino que completam 18 anos no mesmo ano e desejam se candidatar voluntariamente ao serviço militar.

De acordo com o Ministério da Defesa, o alistamento pode ser feito de forma online, por meio do site www.alistamento.eb.mil.br, ou presencialmente, em qualquer JSM (Junta de Serviço Militar) do país.

Etapas do processo

O recrutamento militar é dividido em cinco fases: alistamento, seleção geral, designação, seleção complementar e incorporação ou matrícula. Essas etapas ocorrem ao longo do ano e são padronizadas desde 2003 para as três Forças Armadas — Marinha, Exército e Aeronáutica.

Alistamento voluntário feminino

O serviço militar feminino voluntário foi anunciado em agosto de 2023, oferecendo inicialmente 1.465 vagas: 155 na Marinha, 1.010 no Exército e 300 na Aeronáutica. A expectativa do governo federal é de que esse número cresça progressivamente nos próximos anos.

Atualmente, as vagas estão distribuídas entre 28 municípios em 13 estados, além do Distrito Federal. Entre as cidades contempladas estão Campo Grande, Corumbá, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, entre outras.