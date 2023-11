Praticidade: contribuintes poderão renegociar dívidas no Refis de forma online

A partir desta segunda-feira (13), contribuintes que possuem débitos com a Prefeitura de Campo Grande poderão renegociar dívidas por meio do Refis. Além do atendimento presencial, o contribuinte também terá acesso ao serviço ‘Refis Online’, sistema que permite a renegociação de dívidas junto ao município de forma prática, sem sair de casa.

O Refis 2023 terá descontos de até 90% da atualização monetária, dos juros de mora incidentes sobre o valor e das multas. O Programa de Pagamento Incentivado (PPI) vai até o dia 15 de dezembro deste ano.

Os contribuintes interessados em realizar o atendimento online, podem acessar o link https://refis.campogrande.ms.gov.br/pagamento a partir de segunda-feira. O acesso é via PREFCG (portal de autenticação da prefeitura). No site, é preciso fazer um cadastro com login e senha para acessar as formas de pagamento com descontos. Caso o cidadão já tenha o cadastro é só inserir o login e a senha de acesso para conferir as oportunidades de desconto.

O atendimento online oferece uma série de benefícios e facilidades que otimizam a experiência do usuário. Os contribuintes podem receber assistência sem sair de casa, economizando tempo, ausência de filas e eliminando deslocamentos. Já o atendimento presencial acontece na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, nº 2.655, no Centro da Capital. O contribuinte pode comparecer ao local para negociar os débitos no horário das 8h às 16h. O pagamento pode ser efetuado em agências bancárias e na própria Central por meio de cartão de crédito e débito e Pix.