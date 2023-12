Possibilidade de chuva deve aliviar ‘calorão’, mas Capital permanece na ‘seca’

Nesta segunda-feira, 18 de dezembro a sensação térmica na capital, variará entre 25°C (quente) e 41°C (muito quente), refletindo um ambiente predominantemente quente ao longo do dia. No início da manhã, o clima foi marcado pelo sol e aumento de nuvens criando um cenário agradável para as primeiras atividades do dia. Entretanto, a tarde e a noite podem trazer mudanças, com previsão de pancadas de chuva que demandam atenção especial.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) divulgou informações de risco em potencial para a tarde desta segunda-feira (18), destacando a possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h, podendo atingir até 50 mm/dia. Além disso, a previsão inclui ventos intensos, com velocidade variando entre 40 e 60 km/h, e risco de queda de granizo. Embora o alerta mencione um baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos, a precaução é crucial.

As temperaturas extremas do dia apresentam uma amplitude significativa, com a máxima atingindo 38°C e a mínima registrando 26°C. Essa variação indica a necessidade de adaptação ao clima quente durante o período diurno e uma leve queda nas temperaturas à noite. Quanto à umidade relativa do ar, ela apresentará variações entre variando entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

O vento, com velocidade variando entre 2 km/h e 11 km/h na direção Sul-Sudoeste no Estado, contribuirá para a movimentação do ar na região. Apesar da suave brisa, é essencial considerar as condições climáticas ao planejar atividades ao ar livre.

A noite, o cenário previsto é de muitas nuvens, direção do vento S-E, e intensidade fraca/moderada. Quanto à probabilidade de chuva, os meteorologistas estimam uma chance de 15%, com um total previsto de 5mm.

Instruções específicas são fornecidas para minimizar os riscos. Em caso de rajadas de vento, é recomendável evitar abrigar-se debaixo de árvores, dada a possibilidade de queda e descargas elétricas. Estacionar veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda também deve ser evitado. O uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada é desencorajado durante o período crítico.

A colaboração com as autoridades é essencial. As orientações incluem a obtenção de informações junto à Defesa Civil, através do telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.