Ponte sobre o rio Paraguai ganha balança e radares

Em obras desde a semana passada, a ponte sobre o rio Paraguai, na BR-262 em Corumbá, será contemplada com a instalação de uma balança na entrada, policiamento e redares de velocidade monitorados pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito).

Conforme nota oficial do Governo do Estado, houve o surgimento de novos problemas na infraestrutura, em que “verificou-se a necessidade de medidas para garantir a segurança e oferecer condições de uma ação de reparo mais célere e efetiva”.

Além da questão estrutural, foi identificado o aumento expressivo de veículos pesados e excesso de velocidade. As medidas serão possíveis graças à pareceria com o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e em conjunto com a Polícia Militar, que destinará os agentes para o patrulhamento de segurança na estrutura.

O trânsito no local permanece, como já informado anteriormente, no sistema Pare e Siga, e a PRF (Polícia Rodoviária Federal), auxilia no ordenamento no trânsito. Ressalta-se, ainda, que a empresa contratada pelos reparos emergenciais já iniciou os trabalhos, com prazo de finalização em até 150 dias.

É importante lembrar que em março, a Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística) fez uma vistoria técnica na ponte, que mostrou a necessidade de realizar a obra de manutenção, para a reparação dos problemas estruturais. As obras emergenciais têm estimativa de serem concluídas em até três meses, com o objetivo de garantir segurança aos usuários e a integridade da estrutura. Desde aquela época, o tráfego no local está ocorrendo em meia pista.

Por – Kamila Alcântara

