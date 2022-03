Policial do Bope ferido em Antônio João recebe mensagem de apoio de Bolsonaro

Ainda em recuperação dos ferimentos sofridos no dia 16 de março, o subtenente do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) Carlos Alberto dos Santos Aragaki, 45 anos, foi saudado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua chegada a Ponta Porã, na manhã de hoje (29).

Em vídeo divulgado por seus apoiadores, o chefe do Executivo Nacional cumprimentou o militar ainda no aeroporto, antes de se dirigir ao assentamento Itamarati.

“Sabemos do ocorrido, a gente te parabeniza pela missão, pelo seu trabalho; lamenta o ocorrido e [queria] te mandar um grande abraço, ok sub?”, diz o presidente no vídeo.

Aragaki foi baleado na madrugada do dia 16, durante uma operação do Bope contra o tráfico de drogas em uma estrada vicinal de Antônio João. Os militares aguardavam a passagem de um carregamento de entorpecentes sendo transportado em um caminhão.

Durante a abordagem, traficantes em veículos com faróis apagados, fazendo a função de “batedores”, surpreenderam os militares e abriram fogo contra as viaturas, utilizando fuzis. O subtenente foi atingido nas duas pernas e socorrido até o hospital mais próximo.

Por conta da gravidade da lesão e da falta de um cirurgião vascular na unidade de saúde, o médico plantonista optou por amputar uma das pernas do policial, abaixo do joelho. Já com o quadro mais estável, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

Aragaki também havia gravado um vídeo para tranquilizar seus companheiros, dizendo que pretende “continuar a vida” e reencontrar os amigos para conversar.