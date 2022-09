PMA salva três pescadores que se afogavam no rio Paraná

A Polícia Militar Ambiental de Naviraí salvou três pescadores que se afogavam no rio Paraná na última quinta-feira (15). Os homens haviam caído do barco e não nadavam muito bem.

A equipe executava patrulhamento fluvial pelo rio Paraná, na região conhecida como Ilha da Baunilha. Eles estavam abordando uma embarcação quando os Policiais passaram a ouvir gritos de socorro.

Rapidamente a equipe foi ao local e avistou um homem dentro da água se debatendo e fazendo gestos com braços. Ele fazia uso de uma lanterna para chamar a atenção. Um com outro homem em uma embarcação à deriva gritava: “estão se afogando”.

Um dos Policiais saltou na água com o intuito de salvar a vítima. Nesse momento, um dos homens que se agarrou na embarcação, informou que havia outro indivíduo que estava sendo levado pela correnteza.

Com uma das vidas já salva pelo Sargento que pulou na água, o resto da equipe desceu a correnteza e avistou a outra vítima com um braço levantado, pedindo socorro. Um dos Policiais pulou na água para resgatá-lo, porém, devido a forte correnteza e por já ser noite o policial começou a afogar também.

Nesse momento, o outro Policial saltou na água para auxiliar no resgate, entretanto a forte correnteza continuava arrastando os três. Dessa forma, um dos policias, que pilotava o barco, manobrou para aproximação e retirada da vítima e dos dois militares da água. O processo também foi demorado, porém, após alguns minutos, os três pescadores e os policiais foram resgatados.

O homem que estava à deriva na embarcação relatou que não sabia nadar e nem pilotar barco. As vítimas socorridas foram levadas ao Porto Santo Antônio. Todos passam bem.

