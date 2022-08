PMA de Miranda realiza palestra sobre educação ambiental para crianças

A Polícia Militar Ambiental de Miranda realizou ontem (30), palestras e dinâmicas de Educação Ambiental no Centro de Educação Infantil Vó Emiliana. Houve a participação de 40 crianças. Foram desenvolvidas brincadeiras temáticas, sempre de forma lúdica. Também foi instalado o estande de fauna, com animais silvestres taxidermizados (empalhados), inclusive com onça pintada.

No estande, além de conhecer a fauna regional, os alunos aprenderam sobre os desequilíbrios que levaram àqueles animais a estarem mortos e não na natureza, tais como, caça, tráfico, atropelamentos, entre outros. Outros temas ambientais, como resíduos sólidos, desmatamento, os incêndios, poluição, também foram desenvolvidos com metodologias de dinâmicas de grupos.

Educação ambiental é prioridade

Todas as 27 Subunidades da Polícia Militar Ambiental realizam Educação Ambiental. O Comando da PMA considera extremamente proveitoso o trabalho, haja vista, toda a movimentação da população em defesa das questões ambientais. O Comando acredita que, só por meio da conscientização, com crianças e adolescentes, as infrações e crimes ambientais diminuirão

O Comandante da Subunidade de Corumbá ressalta a importância da educação ambiental como atividade multidisciplinar e universal. Conforme a Constituição Federal de 1988 esta atividade deve abranger todos os níveis de ensino e segmentos sociais. Por esse motivo, todos os órgãos e, principalmente, aqueles voltados para o trato da questão ambiental, devem dispensar especial atenção para o tema.

