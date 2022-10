PMA captura cateto dentro de creche escolar do DETRAN

A Polícia Militar Ambiental de Campo Grande capturou um cateto na manhã de ontem (25). O animal estava dentro da creche escolar do DETRAN, na rodovia MS 080.

Os funcionários da creche acionaram a equipe para retirar o animal, que assustava as pessoas que passavam pelo lugar.

Uma equipe foi rapidamente ao local e utilizando equipamentos especiais como cambões e puçás capturou o cateto e o colocou em uma caixa de contenção. O animal foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) e, como estava saudável, será reintroduzido ao seu habitat natural.

