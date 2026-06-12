PGT abre seleção de estágio com bolsas de R$ 1 mil e vagas em três áreas de graduação

A Procuradoria-Geral do Trabalho (PGT) abriu um processo seletivo para estágio destinado a estudantes de Direito, Arquitetura e Ciência Política. As inscrições começam no dia 15 de junho e seguem até 1º de julho.

Para participar, é necessário estar matriculado em instituições de ensino superior conveniadas com o órgão, conforme lista disponível no edital. O processo prevê reserva de vagas com critérios de inclusão, sendo 10% para pessoas com deficiência, 30% para pessoas negras e 10% para participantes do sistema de cotas para minorias étnico-raciais.

A bolsa oferecida é de R$ 1.027,82, com auxílio-transporte de R$ 11,58 por dia estagiado. A carga horária é de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias.

As inscrições devem ser feitas na plataforma “Estágio no MPT”, disponível no site do Ministério Público do Trabalho. A seleção será realizada por meio de análise de mérito e desempenho acadêmico, com base na documentação apresentada pelos candidatos.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

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