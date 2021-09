Pfizer inicia testes clínicos de comprimido contra a COVID-19

Em testes de laboratório, medicamento demonstrou capacidade de interromper efeito de replicação do vírus

Um comprimido que pretende prevenir a infecção por COVID-19, em pessoas expostas ao vírus, está em desenvolvimento pela Pfizer. A farmacêutica norte-americana anunciou nesta segunda-feira (27) que começou os ensaios clínicos de fase intermediária e avançada.

“Acreditamos que o combate ao vírus exigirá tratamentos eficazes para as pessoas que contraírem ou forem expostas ao vírus, complementando o impacto que as vacinas tiveram”, disse Mikael Dolsten, chefe de pesquisa científica da empresa. O objetivo é evitar que a doença progrida para um estado grave.

O medicamento, chamado de PF-07321332, está em desenvolvimento desde março de 2020. A Pfizer informou que está avaliando o seu uso combinado com o ritonavir, que já é usado contra o vírus da Aids.

O ensaio clínico contará com a participação de 2.600 adultos que apresentarem sinais de infecção por COVID-19 ou que descobriram recentemente foram expostos ao vírus. As informações são da AFP.

Em testes de laboratório, o medicamento demonstrou a capacidade de interromper o efeito de replicação do vírus. Se sua eficácia for comprovada, a pílula poderá ser útil apenas nos estágios iniciais da infecção. (Com Correio 24 horas)