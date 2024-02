Pets no Carnaval: confira cuidados ao levar o cãozinho para a folia

Os doguinhos podem pular Carnaval no bloquinho junto com você, desde que algumas medidas sejam seguidas para a segurança deles nas festas

O Carnaval está chegando e é o momento perfeito para pular e se divertir muito com a família, os amigos e até com o seu cãozinho. Isso mesmo! Dá para incluir os pets no Carnaval de forma segura, desde que algumas medidas sejam tomadas para que o animal não fique desconfortável ou até passe mal durante a folia.

A médica-veterinária Aline Ambrogi explica que há bloquinhos preparados para receber os animais de estimação. “O carnaval pode ser uma boa opção no caso de bloquinhos pet friendly que possuam estruturas para animais, como sombra e disponibilidade de água fresca”, detalha a docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), do Grupo UniEduK.

Ela também ressalta que, para que a diversão não se transforme em um estresse, o cãozinho precisa estar vacinado e acostumado com passeios em locais agitados, com presença de pessoas, outros animais e sons altos.

Mesmo assim, é necessário tomar medidas importantes antes. Por isso, confira a seguir 5 dicas da veterinária Aline Ambrogi para levar os pets no Carnaval com segurança.

Seu cão também sente sede e fome

Lembre-se que, assim como você, seu animal também tem fome e sede. Então, não esqueça de ofertar água sempre fresquinha, limpa e abundante. Na hora de comer, pelo menos duas vezes ao dia, podendo ser oferecida ração úmida.

