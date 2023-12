Pets dentro de casa: organização e higiene harmonizam a convivência

Atenção aos produtos de limpeza e ao que está ao alcance dos animais deve ser redobrada, para que acidentes sejam evitados

Uma casa com animais é sempre cercada de amor e alegria, mas alguns cuidados são essenciais para manter o bem-estar dos bichinhos e a limpeza do ambiente é um deles. A maioria dos pets são extremamente sensíveis e, ao mesmo tempo, curiosos e brincalhões. Por isso, a atenção aos produtos de limpeza e ao que está ao alcance deles deve ser redobrada para que acidentes sejam evitados. Considerados os melhores amigos do homem, cuidar desses bichinhos requer cuidados e um ambiente preparado para eles.

Atenção aos produtos

O álcool é uma solução versátil e eficiente para desinfetar áreas de maior contato. Use-o para limpar pisos, maçanetas, brinquedos e outros objetos que ele tenha acesso. No entanto, é importante diluir o álcool em água antes de usá-lo, pois ele puro pode ser tóxico. Sabão e detergente neutro também são excelentes aliados na limpeza diária de pisos, azulejos e outros locais que o animal frequenta.

Substâncias neutras são as mais recomendadas para a higienização, como explica o responsável técnico da Maria Brasileira, maior rede de limpeza residencial e empresarial do país, João Pedro Fidelis Lucio.

“Esses produtos são suaves e não contêm ingredientes agressivos que possam prejudicar a saúde do seu pet. Certifique-se de enxaguar bem as superfícies após a limpeza para evitar qualquer resíduo que possa ser prejudicial. Atualmente existem linhas específicas de desinfetantes para pets, que são recomendadas e seguras”, destaca. Além disso, o técnico destaca que aspirador de pó é um item quase obrigatório para quem tem animais, principalmente para carpetes e sofás.

Assim como existem produtos seguros, alguns não são recomendados. De acordo com João, existem substâncias muito fortes e que podem afetar diretamente a saúde e o bem-estar dos animais. “Substâncias à base de cloro são um perigo para os pets. O cloro pode causar irritação na pele e nas vias respiratórias, além de ser prejudicial se ingerido acidentalmente. Também podem causar esses sintomas produtos com ácido, amônia e com cheiro muito forte”, completa o especialista.

Os móveis também precisam de cuidados

Ter pets é sempre uma caixinha de surpresas e alguns pequenos incidentes fazem parte da rotina, como o xixi no sofá. A limpeza correta do móvel é indispensável para evitar o acúmulo de odor e manchas e, principalmente, faz toda a diferença para manter a vida útil do estofado. Fritz Paixão, CEO da CleanNew, rede especializada em limpeza e blindagem de estofados, destaca algumas dicas de ouro na hora dessa higienização.

“O acúmulo de xixi pode deixar manchas difíceis de sair apenas com um paninho molhado. Com o tempo e a recorrência desses pequenos acidentes, o tecido vai ficando cada vez mais manchado e perdendo a cor, além do cheiro que pode não sair. Uma limpeza especializada é a melhor opção para quem quer mantê-lo sempre novo e prolongar sua vida útil”, afirma Fritz. Para garantir a limpeza e a vida útil dos móveis por mais tempo, o CEO recomenda a blindagem. “A blindagem facilita a manutenção diária e evita o acúmulo de sujeiras, protegendo contra líquidos e evitando os odores, ideal para animais”, conclui. (Com assessoria de imprensa).

Por Bruna Marques – Caderno Viver Bem

