Pesquisadores chineses publicam mapa de carbono orgânico para regiões globais de solo preto

Um grupo de pesquisadores chineses publicou um mapa de dados do teor de carbono orgânico do solo (COS) para regiões globais de solo preto, lançando luz sobre a quantificação de agroecossistemas e segurança alimentar global, de acordo com a edição recente da revista Remote Sensing of Environment.

A pesquisa mostrou que o ciclo do carbono é influenciado pelos solos agrícolas. O mapeamento preciso do teor de COS pode ajudar a esclarecer a capacidade de captura de carbono, quantificar o agroecossistema e contribuir para a segurança alimentar global. Mas ainda é um desafio adquirir conjuntos de dados de teor de COS confiáveis.

O estudo publicado na revista foi realizado por pesquisadores do Instituto de Geografia e Agroecologia do Nordeste da Academia Chinesa de Ciências. De acordo com a revista, os pesquisadores coletaram mais de 191.000 cenas de imagens de sensoriamento remoto e dados de modelos de elevação e usaram o modelo de rede neural convolucional de meta-aprendizagem para gerar um mapa de dados de alta resolução para regiões globais de solo preto.

Os dados do estudo indicam que o teor de COS nas regiões globais de solo preto apresenta uma tendência decrescente, que pode ser dividida em fase de diminuição significativa de 1984 a 2000 e fase de diminuição moderada de 2001 a 2021.

O resultado do estudo também mostra que as quatro principais regiões de solo preto do mundo têm diferentes taxas de declínio de COS. As taxas de declínio de COS da planície russo-ucraniana e da planície dos Pampas da América do Sul são mais altas do que as do nordeste da China e da bacia do Rio Mississippi, na América do Norte.

O estudo mostra que esta pesquisa pode fornecer uma referência para a observação de longo prazo das características do solo e da cultura em resoluções moderadas e altas em todo o mundo.

Com informações de Xinhua News.

