Período de férias é marcado pelo abandono de animais de estimação em ruas e rodovias

Segundo a OMS, 30 milhões de pets estão abandonados no Brasil

período de virada entre um ano e outro, marcado pela alegria dos festejos e das férias de algumas famílias, também é conhecido por uma triste realidade: o abandono de animais de estimação em ruas e rodovias. De acordo a Organização Mundial da Saúde (OMS), somente no Brasil, em torno de 30 milhões de animais estão abandonados, sendo 20 milhões de cães e 10 milhões de gatos.

Uma atitude igualmente comum nesse período é deixar seu bichinho sozinho no lar enquanto o tutor viaja, acreditando que ele estará protegido. “Deixar o pet sozinho em casa no período de férias, ou por outras razões, por mais de 24 horas é o mesmo que abandono, podendo colocar em risco a vida do animalzinho. Há prejuízos na alimentação, oferta de água, e no psicológico do bichinho”, alerta o dr. Frederico Crepaldi, professor do Curso de Medicina Veterinária da Estácio.

O médico-veterinário sugere que o tutor contrate um cuidador que vá diariamente à residência para trocar a água e colocar ração, bem como limpar os dejetos e lavar a área em que o animal urinou. “O cuidador deve dar atenção ao pet e verificar se ele apresenta um comportamento normal e saudável, sem sinais de doenças ou ferimentos. Caso prefira, o tutor pode deixar o animal em um hotel, clínica ou creche”, orienta.

Ao optar por deixar o bichinho em uma creche ou hotel pet é importante checar as condições do local, como explica o especialista. “No passado, o Conselho de Medicina Veterinária obrigava todos os estabelecimentos que trabalham com animais, ou produtos animais, a terem um responsável técnico, o que não é mais obrigatório, infelizmente. A minha dica é que os tutores procurem estabelecimentos cujos proprietários sejam veterinários, ou que tenham um médico-veterinário como responsável técnico. Creches e hotéis que têm um responsável técnico (RT) apresentam uma placa logo na entrada, com seu nome e número do CRMV, bem como o período em que ele está presente no local”, comenta.

Dr. Frederico Crepaldi encerra frisando que casos de abandono são considerados maus-tratos com legislação de punição vigente. “O abandono de animais é crime previsto em lei (lei sansão) e existem punições para o ato. No caso de testemunhar o abandono, o cidadão deve anotar a placa do veículo, filmar, tirar fotos e contatar imediatamente a guarda municipal, que é a encarregada por crimes contra animais”, diz

