Pedestre morre atropelado por motociclista na BR-262

Um homem ainda não identificado, com idade entre 40 e 50 anos, morreu em um acidente, por volta das 19h desta quarta-feira (30), na BR-262, em Corumbá, município a 417 quilômetros de Campo Grande. Ele teria sido atropelado por um motociclista, que foi arremessado da moto após a colisão.

De acordo com informações do site Diário Corumbaense, a vítima apresentava fratura exposta na perna direita, lesão na face e traumatismo cranioencefálico. Durante atendimento do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi realizada a manobra de RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar) durante 50 minutos, sem sucesso.

O acidente ocorreu por volta das 19h, na estrada próximo a Agesa (Armazéns Gerais Alfandegados de Mato Grosso do Sul), sentido fronteira Brasil/Bolívia. O motociclista, um homem de 41 anos, estava consciente e apresentava escoriações nos braços e fortes dores nas costelas.

Ele foi encaminhado para o pronto-socorro municipal. O homem informou que seguia para o trabalho e que não havia percebido a presença da vítima na pista, e que devido a isso não conseguiu evitar o atropelamento.

O local foi isolado até a chegada da perícia e funerária.

Com informações do site Diário Corumbaense.