Pecuarista morre ao capotar carro na MS-436

Um homem identificado como Alírio Barboza de Moraes, de 44 anos, morreu na tarde de ontem (19), após capotar o veículo que dirigia, um Fiat Strada, na MS-436, em Alcinópolis a 92 km de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência a Polícia Militar foi acionada pelo Hospital Municipal de Alcinópolis para atender a um acidente de trânsito a 15 quilômetros da saída de Figueirão.

No local os policiais identificaram que o carro Fiat Strada seguia sentido Alcinópolis – Figueirão, quando Alírio perdeu o controle da direção, capotou e foi arremessado para fora do veículo

O motorista chegou ao hospital com vida, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no logo após dar entrada no hospital.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal. Conforme o site MS Todo Dia, o carro foi recolhido por um guincho pelos familiares da vítima, a Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local.

