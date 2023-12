Pé de Pet é opção inovadora de day care e hotel para animais

Amor pelos animais uniu casal que busca melhorar a experiência de vida dos bichinhos

A paixão pela medicina veterinária e o amor pelos bichos uniu o casal Raiany Debom, 29 anos e José Paulo Debom, 32, há cerca de três anos. Contudo, após se conhecerem no trabalho, enquanto ele atendia animais de grande porte e ela atuava na área comercial da veterinária, em abril deste ano, decidiram abrir o “Pé de Pet”, empresa que oferece o serviço de day care (espaço coletivo de cuidados com animais domésticos) e hotel para cachorros.

“Nós conhecíamos a realidade de todo mundo, sabíamos como funcionava e veio a vontade de ter algo nosso. Em 2021, fomos morar em Cuiabá, mas não nos adaptamos com a cidade e voltamos para Campo Grande, no ano passado. Quando saímos daqui já fomos com a vontade de abrir algo nosso, viemos embora já com a intenção”, explica a empresária.

Apesar da vontade de ter uma empresa ser grande, o casal tinha dificuldade em encontrar um ponto que atendesse às necessidades do empreendimento. “Os lugares que encontrávamos para alugar não tinham o que buscávamos, queríamos um espaço grande e nessa região, que é onde eu moro há mais de 20 anos. Quando ainda estávamos morando em Cuiabá, a imobiliária ligou e falou que esse imóvel seria desocupado e que era o que nós procurávamos”, relembra a médica-veterinária.

Ao chegarem na Capital e ir até o espaço conhecer a estrutura, o casal se apaixonou e encontrou ali o que sonhavam. “Quando fomos para Cuiabá, nossa intenção era investir em um day care e agora, com esse espaço, conseguimos ter tudo: o pet shop, o consultório, banho e tosa, day care e hotel e futuramente queremos construir a clínica”, declara a profissional.

Day Care

A famosa creche para cachorros é uma opção que os empresários encontraram para inovar no mercado e, de quebra, promover saúde e bem-estar aos cães. O espaço coletivo é para aqueles tutores que trabalham o dia todo, por exemplo, e não querem deixar o animal sozinho, em casa. No local, são oferecidas atividades de socialização, onde o animal gasta energia e é livre para brincar. “Às vezes, a pessoa fica muito tempo fora de casa e o animal não gosta de ficar sozinho, ele vem para cá e socializa com outros pets e com todos nós. Nós brincamos com eles, tem o horário do passeio, eles passam o dia gastando energia e depois voltam para casa”, diz Raiany.

Para participarem do day care, os animais precisam respeitar as metodologias internas do Pé de Pet. No momento em que o cão chega, ele passa por uma avaliação e só daí será autorizado ou não frequentar o espaço.

“Não pegamos animais com histórico de agressividade, por exemplo, porque não podemos pôr em risco outros cachorros, mas encaminhamos para um adestrador parceiro nosso, se o tutor tiver interesse. O animal precisa estar com vacina e comprimido de carrapato em dia e vermifugado, para manter a saúde de todo mundo”.

Segundo Raiany, o day care melhora a capacidade de seu animal lidar com outros cachorros e, principalmente, melhora a saúde mental do bicho. “O day care é muito legal, temos exemplo em casa, nosso cachorro a vida toda era sozinho e, quando começou ter contato com outros animais, ele mudou completamente. Primeiro que você gasta a energia deles, então ele cansa. Às vezes, um animal muito agitado, que destrói as coisas, ele chega em casa cansado e só quer dormir. Você consegue dar mais qualidade de vida para o seu animal”, afirma.

De acordo com a empresária, o diferencial da empresa é conseguir oferecer basicamente tudo em um lugar só. “Além do day care nós temos o hotel, também. Nós cuidamos do animal quando o tutor vai viajar, por exemplo, e não quer deixar ele sozinho em casa. Durante a hospedagem, eles dormem em um lugar fechado e climatizado. Durante o dia, participam das atividades do day care. Eles brincam, saem para passear e socializam”, destaca.

Nutrição animal

Além dos produtos normais que são vendidos em pet shop e serviço de banho e tosa, no Pé de Pet, o cliente encontra também uma linha nutricional completa, de alimentos naturais. “Eu gosto de coisas naturais, eu me interesso muito em nutrição animal e aqui nós temos muitos petiscos naturais. É uma linha que está entrando no costume das pessoas, estou vendo uma aceitação muito boa”, aponta a profissional.

Sempre pensando em uma forma de oferecer qualidade de vida aos animais, os empresários optam por não deixar os cães que passam pelo serviço de banho e tosa trancados em gaiolas, até que sejam devolvidos aos tutores. A vontade do casal é que a experiência dos bichinhos seja boa.

“Com a autorização dos tutores, nós soltamos os animais no espaço do day care, para que eles socializem até que o tutor os busquem. Muitos cachorros são traumatizados na hora do banho, então queremos que a experiência aqui seja boa para eles, queremos que eles queiram voltar. Alguns animais, quando vamos buscar, ficam felizes em ver a gente, porque sabem que vão vir para cá, brincar”.

Trabalhando juntos na área que amam e podendo atuar na própria empresa que construíram com muito esforço e dedicação, o casal se sente realizado em contribuir com a saúde e qualidade de vida dos animais.

“Antes, eu acordava de manhã desanimada, em saber que eu tinha que ir trabalhar e hoje eu acordo feliz. Pode ter o problema que for, mas eu não fico triste e nem desanimada de estar aqui. É a realização de um sonho que eu nem sabia que tinha. José trabalhava viajando e ele não aguentava mais ficar longe de casa, então, poder ficar perto da família está sendo muito bom”, finaliza Raiany.

SERVIÇO: No local, eles oferecem além de serviço de pet shop, banho e tosa, day care e hotel, consulta médica no consultório com exames laboratoriais de raio x, check-up, ultrassom, vacinas e medicamentos. O Pé de Pet está situado na rua Jamil Naglis, 424, Vila Nascente.

Para conhecer mais sobre pacotes de serviços e o espaço onde eles atendem é só acessar a página do Instagram: @pedepet.petcenter ou entrar em contato pelo número (67) 99130-6352, que também tem WhatsApp.

