Passageiro de ônibus passa por cirurgia e tem mão amputada

Willian Eugênio do Nascimento, de 24 anos, foi um dos sobreviventes do acidente de ônibus que aconteceu na segunda-feira (12), em São Gabriel do Oeste. O jovem, que está internado na Santa Casa de Campo Grande desde o dia do acidente, teve a mão esquerda amputada e está em estado grave, sem previsão de alta.

O ônibus saiu de Cuiabá no domingo (11) e, na madrugada de segunda-feira, o motorista Antônio Marcos perdeu o controle do veículo em uma rotatória, em São Gabriel do Oeste, há aproximadamente 140 quilômetros de Campo Grande, o ônibus tombou, causando o acidente. A suspeita é que a chuva e a neblina que predominavam na via, naquele momento, tenham sido a causa.

De acordo com a mãe de Willian, o filho, que é bombeiro militar em Costa Rica, no momento do acidente, ele usou as mãos para proteger o rosto. Mais aliviada, ela comemora os avanços conquistados. “Ele segue em recuperação, mas está sem previsão de alta”, contou.

Por Tamires Santana– Jornal O Estado do MS.

