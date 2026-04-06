Páscoa Encantada do Humap-UFMS une comunidade e solidariedade em manhã de emoção

Com apoio de doadores generosos e acadêmicos de Direito, ação transformou o ambiente hospitalar com gestos de carinho, orelhinhas de papelão e o doce sabor do acolhimento

O silêncio habitual dos corredores do Humap-UFMS (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian) cedeu espaço a um som diferente na manhã deste domingo de Páscoa, 05 de abril: o som do afeto. Em sua oitava edição, a “Páscoa Encantada” provou que, dentro de uma unidade de saúde, o chocolate é o veículo para algo muito mais profundo: a humanização que cura a alma enquanto a medicina cuida do corpo.

A ação deste ano, integrante do cronograma da rede HU Brasil, foi marcada por uma rede de solidariedade impressionante. A viabilização do evento contou com o apoio fundamental da Fazenda Marandu, da Sra. Renata Freires Lima e o engajamento direto dos próprios colaboradores do Humap-UFMS. Juntos, eles somaram esforços para garantir uma distribuição generosa: foram mais de 190 coelhos de chocolate, 60 ovos de Páscoa e 400 caixas de bombons, alcançando pacientes, acompanhantes e profissionais da instituição.

Uma Corrente de Bem e Direito

A energia contagiante da juventude também tomou conta do hospital. Acadêmicos da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) — representados pela Liga Feminina do Direito, pela Associação Acadêmica Atlética de Direito (Carneirão) e pelo Daclobe (Diretório Acadêmico Clóvis Beviláqua) — não apenas auxiliaram na arrecadação, mas fizeram questão de realizar a entrega pessoalmente.

Para as crianças da ala pediátrica, o momento foi de pura magia. Equipadas com orelhinhas de papelão que já estavam prontas para a festa, elas viram o hospital se transformar em um cenário lúdico. Durante a entrega, um momento em particular tocou a todos: a celebração do aniversário de um pequeno paciente.

Com um “parabéns” entoado em coro pelos participantes e a entrega de um ovo especial, os voluntários lembraram que cada ciclo de vida merece ser celebrado com doçura, mesmo em meio ao tratamento.

Vozes que Inspiram

Para a superintendente do Humap-UFMS, Dra. Andrea Lindenberg, a Páscoa Encantada materializa a filosofia de cuidado da rede.

“A Páscoa Encantada é um momento de levar leveza e esperança para dentro do hospital, fortalecendo o cuidado verdadeiramente HUmano que praticamos todos os dias. Ver a mobilização da sociedade civil e o carinho dos nossos colaboradores nos mostra que a saúde pública se faz com mãos dadas e corações abertos”, destacou a Dra. Andrea.

A conexão entre a responsabilidade social e a formação acadêmica foi ressaltada por Julia Barros, representante do Daclobe.

“Estar aqui hoje é um divisor de águas. Ver o impacto de um gesto simples na rotina de quem enfrenta um momento difícil nos ensina que a empatia é a base de qualquer profissão. É uma honra para o Daclobe e para a UCDB fazer parte dessa história”, afirmou.

Cuidado Técnico e Afetivo

A entrega dos chocolates foi conduzida de forma extremamente responsável. Cada item distribuído passou pelo crivo das equipes assistenciais, respeitando rigorosamente as restrições alimentares e as dietas específicas de cada paciente, garantindo que a alegria andasse de mãos dadas com a segurança clínica.

Ao final da manhã deste 05 de abril, o que restou nos corredores foi uma sensação renovada de pertencimento. No Humap-UFMS, a Páscoa não foi apenas sobre chocolate, mas sobre a certeza de que o acolhimento é o melhor caminho para a recuperação.

Sobre a HU Brasil

O Humap-UFMS faz parte da HU Brasil, rede vinculada ao MEC (Ministério da Educação) que administra 45 hospitais universitários federais. O novo nome da rede, consolidado em 2026, reflete um reposicionamento focado na essência do serviço público: a busca pela excelência na gestão e a valorização do componente humano em cada atendimento.

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