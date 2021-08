Parque do Girassol ganha parque infantil e academia ao ar livre

Mais um bairro da Capital ganha academia ao ar livre e parque infantil. Fazendo parte do calendário de aniversário de 122 anos de Campo Grande, a inauguração no Parque do Girassol neste sábado (7) agradou moradores que afirmaram que o bairro ficou de cara nova.

“Aqui era um lugar onde jogavam lixo e agora terá espaço para crianças brincarem, os pais se exercitarem. Ainda temos muito mais para fazer aqui e, aos poucos, estamos avançando”, disse o prefeito Marquinhos Trad durante a entrega da obra.

Segundo o presidente do bairro, Deodato Daniel da Silva, de 61 anos, a região ganhou uma nova cara já que costumava ser cenário da marginalidade. “Moro há 16 anos aqui e não tenho nem palavras para agradecer essa melhoria aqui no bairro. O trabalho foi grande, pois foi retirado uns 300 caminhões de entulho com muito lixo que jogavam aqui. Agora é desfrutar e aproveitar”, comemora.

A academia ao ar livre possibilita movimentar toda a família, desde crianças a idosos, num mesmo espaço de harmonia. Ao todo, o local conta com equipamentos, brinquedos para a diversão segura e saudável, sendo um gira-gira, escorregador e balanço. Já na academia são 11 aparelhos, inclusive voltados a pessoas com deficiência física. “Demos um pontapé inicial nesse espaço. Mais do que nunca, o esporte tem mostrado sua importância também como uma defesa da imunidade e da saúde. Com a sensibilidade da prefeitura, Campo Grande tem se tornado a Capital do esporte e pioneira em diversos projetos”, destaca o diretor-presidente da Funesp, Claudinho Serra.

Com mais a entrega de hoje, Campo Grande já soma 598 academias ao ar livre, sendo 15 intergeracional completas em conjunto com parquinhos. A previsão é que outras 15 unidades, em fase de implantação, sejam entregues até o fim do ano.

