Parceria promove melhorias e economia energética em parques da Capital

Com objetivo de executar soluções que proporcionam a redução do desperdício de energia e, por consequência, a redução dos gases de efeito estufa associados a este consumo a Prefeitura da Capital em parceria com a energisa está implementando uma série de ações nos parques de regiões populosas da Capital.

Nesta tarde (22), acontece a assinatura desta parceria que irá investir R$ 350.000,00 e gerar a

economia de energia prevista: 111,23 MWh/ano. A solenidade será na antiga Central de Atendimento do IPTU – Arthur Jorge às 16h.

No Parque Jacques da Luz – Moreninhas estão previstos: Sistema de iluminação: substituição de 308 projetores e luminárias convencionais por projetores e luminárias de LED que é um investimento de

R$ 350.000,00 e vai economizar 161,71 MWh/ano.

O Programa de Eficiência Energética (PEE) é realizado pela Energisa e segue as diretrizes definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), a Energisa comtemplará as regiões das Moreninhas e do Aero Rancho com soluções que proporcionam a redução do desperdício de energia e, por consequência, a redução dos gases de efeito estufa associados a este consumo.

O programa inicia pelo parque Ayrton Senna com as seguintes ações:

– Sistema de iluminação: substituição de 425 projetores, luminárias e lâmpadas convencionais por projetores, luminárias, lâmpadas de LED.

– Sistema de condicionamento de ar: substituição de 05 equipamentos de ar-condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar-condicionado eficientes.

– Instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaico de 12,96 kWp. Energia gerada de aproximadamente 1.600 kWh/mês.

