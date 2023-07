A cidade de Campo Grande registrou uma redução significativa no número de óbitos no trânsito no primeiro semestre deste ano, de acordo com o Gabinete de Gestão Integrada de Mobilidade Urbana (GGIT). Os dados mostram uma queda de 50% no número de óbitos de pedestres e uma redução de 32% nos óbitos de motociclistas em comparação com o período homólogo.

No primeiro semestre de 2022, ocorreram 10 óbitos de pedestres, enquanto em 2023, no mesmo período, foram registrados apenas 5 óbitos. Em relação aos motociclistas, houve 31 mortes de janeiro a junho de 2022, enquanto em 2023 foram registradas 21 mortes. O especialista em Psicologia no Trânsito da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Renan Soares Júnior, explicou que esses números levam em conta não apenas as mortes no local, mas também aqueles que morrem no caminho para o hospital ou dias depois do acidente.

Renan ressalta que, embora a sensação seja de mais óbitos neste ano devido à sua proximidade temporal, os dados mostram que houve uma redução positiva. Esses números são essenciais para compreender os parâmetros reais da segurança viária na cidade.

Para contribuir com a redução dos índices de óbitos no trânsito, foram implementadas diversas ações. Além das ações educativas do Departamento de Educação para o Trânsito, a cidade investiu em engenharia de trânsito, realizando readequações viárias, implementando sinalizações horizontais e verticais e instalando 182 novos cruzamentos semaforizados nas sete Regiões Urbanas.

Uma iniciativa importante foi a criação do Centro de Controle Integrado e Mobilidade Urbana, que permite o monitoramento eficiente do trânsito e facilita a resposta rápida em casos de acidentes e congestionamentos.

Fiscalização

A fiscalização também desempenha um papel fundamental na redução de acidentes. A Agetran realiza rondas frequentes para fiscalizar irregularidades no trânsito e coibir possíveis infrações, em parceria com o Detran, Guarda Civil Metropolitana e Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTRan), além de realizar blitz regularmente.

Janine de Lima Bruno, diretora-presidente da Agetran, destaca que o trânsito envolve um conjunto de ações e medidas, que incluem melhorias na infraestrutura viária, projetos educativos e fiscalização rigorosa. Ela ressalta que as intervenções na via pretendem melhorar a fluidez e a segurança no trânsito, sendo fundamental que a população obedeça às leis de trânsito em benefício de todos.

Carlos Guarini, Gerente de Fiscalização no Trânsito ressalta que a velocidade além do limite permitido é extremamente perigosa e pode ser fatal, enfatizando que quanto mais alta a velocidade, menor é a chance de sobrevivência em caso de acidente.

Com Informações da Prefeitura de Campo Grande

