Parceria entre Agehab e município garantem 180 novas moradias para famílias da comunidade do Mandela

As famílias que tiveram suas casas destruídas pelo incêndio ocorrido mês passado, na comunidade do Mandela, receberão 180 novas moradias por meio de uma parceria entre Governo do Estado, Prefeitura de Campo Grande e emenda parlamentar da senadora Soraya Thronicke.

Ficou acordado que a Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários) ficará responsável pela construção de uma parte das residências, ao todo 100 casas, além de disponibilizar a doação do terreno para que as unidades habitacionais sejam construídas.

As mais de 80 casas restantes serão de responsabilidade da Agehab (Agência de Habitação Popular de MS), que também ficará encarregada de realizar a licitação para contratar a empresa responsável pelas obras.

A diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, destacou que o Estado já recebeu o recurso e aguarda a definição da área pela Emha. "Já recebemos a emenda da senadora Soraya Thronicke para a construção das moradias. Estamos aguardando a Emha disponibilizar a área que as unidades serão construídas e licitar para as empresas construtoras. Vamos dar total atenção e agilidade porque sabemos da necessidade das famílias ", ressaltou a diretora-presidente.

