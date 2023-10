Paraguaia morre na fronteira após ser atropelada por estudante brasileira

A paraguaia Cynthia Raquel Paredes Riveros, 26 anos, morreu ontem (17), após ser atropelada pela estudante brasileira Sabrina Alves de Araújo, 22, na linha internacional do Paraguai, em Pedro Juan Caballero, município que faz fronteira seca com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Conforme informações da Polícia Nacional, o acidente aconteceu na Ruta PY05, saída de Pedro Juan Caballero para Cerro Corá, quando a paraguaia que seguia para o trabalho em uma motocicleta, quando sentiu o impacto na traseira da motocicleta em que estava como passageira, por um veículo conduzido pela brasileira. Com o impacto da batida, a motocicleta foi arrastada por metros.

O condutor da moto sofreu várias fraturas e foi levado para o Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. A vítima acabou morrendo no local.

