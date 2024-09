Para Gerson, projeto de concessão de rodovias representa investimentos diretos para benefício da população

Projeto de concessão foi apresentado pelo governador Eduardo Riedel em reunião com deputados na ALEMS

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro e os demais deputados se reuniram na manhã desta terça-feira (10) com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Também participaram os secretários Rodrigo Perez (Segov), Eduardo Rocha (Casa Civil), Eliane Detoni (EPE) e Guilherme Alcântara (Seilog).

Durante a reunião o governador Eduardo Riedel apresentou aos parlamentares o projeto “Rota da Celulose”, que prevê a concessão de trechos das rodovias BR-262, BR-267, MS-040, MS-338 e MS-395.

O governador aproveitou a oportunidade para esclarecer dúvidas e mostrar as vantagens sobre o projeto. De acordo com Eduardo Riedel a concessão poderá direcionar investimentos na ordem de R$ 5,8 bilhões, para a segurança dos usuários no tráfego, além de melhorar o escoamento da produção, impulsionando a economia regional.

“É um grande projeto, onde conseguimos a delegação ao Estado de trechos da BR-262 e BR-267, para juntarmos às rodovias estaduais e assim formar um único lote, com 870 km que vai a leilão. Desta forma ficou atrativo e chamou a atenção do mercado, que está interessado em participar”, explicou o governador.

O presidente da Assembleia, o deputado Gerson Claro, destacou a apresentação do projeto de concessão e viu como positiva a reunião com os deputados.

“O projeto é uma modelagem de concessão, onde a União passou algumas rodovias federais ao Estado, para fazer um pacote, que estamos chamando de Rota da Celulose. Com trechos que serão duplicados, outros com terceira via, assim como acostamentos. Serão 30 anos de investimento, com recursos da iniciativa privada, para trazer benefícios à população”, destacou o presidente da ALEMS.

