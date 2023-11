Palestra “Comunicação Não Violenta para Mulheres” Promove diálogo e solidariedade nesta quarta-feira na capital

No próximo dia 29 de novembro, às 18h30, o Living Lab MS, localizado na Rua Brasil, número 205, bairro Monte Castelo, em Campo Grande – MS, será palco de uma iniciativa solidaria: a palestra “Comunicação Não Violenta para Mulheres”, organizada e ministrada por Ariane Osshiro, facilitadora em Comunicação Não Violenta com vasta experiência em organizações públicas e privadas.

A proposta da palestra é oferecer um ambiente descontraído, semelhante a um bate-papo entre amigos, onde homens e mulheres são bem-vindos para compreenderem e praticarem a Comunicação Não Violenta no dia a dia. Ariane destaca que a atividade incluirá exercícios e práticas que ilustram como a Comunicação Não Violenta pode ser integrada às interações cotidianas, tudo conduzido com acolhimento e leveza.

Para participar, é necessário realizar a inscrição pelo link:(https://bit.ly/46u47K2). Além disso, a organização sugere que os participantes levem um quilo de alimento não perecível, que será destinado às famílias da Comunidade do Mandela.

A iniciativa vai além da palestra, promovendo a solidariedade em meio a recentes desafios enfrentados pela comunidade. Ariane destaca a importância de unir esforços para ajudar as famílias afetadas por um incêndio na semana anterior: “Precisamos nos unir em prol dessas famílias que perderam tudo que tinham. As doações podem ser de alimentos, mas também de produtos de higiene pessoal, como sabonetes, creme dental, absorventes, desodorantes, fraldas, shampoos e condicionadores. Tudo será repassado para a CUFA – Central Única das Favelas – que fará a distribuição conforme a necessidade da comunidade.”

Durante a palestra, Ariane Osshiro também lançará seu livro mais recente, “Comunicação Não Violenta para Mulheres”. A obra, única e inédita no Brasil, aborda diversos aspectos da realidade e do cotidiano feminino, incluindo maternidade, relacionamentos interpessoais, autoconhecimento, situações no ambiente de trabalho, antirracismo, entre outros. O livro oferece orientações práticas, exemplos relevantes para cada situação, reflexões e informações para promover uma comunicação mais saudável, respeitosa e harmoniosa.

A Comunicação Não Violenta (CNV), desenvolvida pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg, é a base da abordagem de Ariane. Fundamentada na cultura de paz e não violência, a CNV convida à percepção de que todo comportamento é uma tentativa de satisfazer necessidades humanas universais. A CNV é composta por quatro componentes: Observação, Sentimentos, Necessidades e Pedidos, visando criar conexões necessárias para atender às necessidades de todos.

A palestra é uma oportunidade única de aprender, praticar e contribuir para uma causa nobre, proporcionando uma experiência enriquecedora. Para participar, basta se inscrever gratuitamente pelo link fornecido. Junte-se a essa iniciativa de comunicação saudável e solidariedade no próximo dia 29 de novembro no Living Lab MS.

Com informações da Assessoria