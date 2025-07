Painel da Funsat exibe 2.060 vagas em dia da “Super Quarta”

Começa na Funsat (Fundação Social do Trabalho) um novo projeto do Emprega CG, nesta quarta-feira, 2 de julho. Dia com o painel geral de oportunidades compreendendo 2.060 anúncios, e o turno Vespertino tendo o destaque do lançamento da “Super Quarta”. Um recrutamento alinhado de três parceiros do órgão, com entrevistadores presentes que acontecerá sempre no mesmo formato.

Todas as quartas-feiras de 2025, das 13h às 16h, a pasta terá um compromisso marcado com quem busca avaliações imediatas de candidaturas a vagas de emprego. Agenda solicitada por empresas que anunciam sempre na Funsat, e também por trabalhadores que aprovam o sistema de análise instantânea de contratações.

Na primeira edição da iniciativa, que faz parte da extensão do Emprega CG, maior programa de colocações profissionais do Centro-Oeste, é confirmada a participação de entrevistadores do Burger King, Assaí Atacatista e da Guatós. Para concorrer a alguma das oportunidades dos recrutamentos, é preciso que o trabalhador retire uma senha especial na recepção da Funsat e também esteja com o cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional do Emprego).

Em 2 de julho, o Emprega CG completa 31 ações executadas no ano, movimentação responsável já por 3.200 atendimentos até o primeiro semestre. Outras informações da “Super Quarta” podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5841. O projeto é voltado ao cumprimento de meta dos departamentos de Recursos Humanos das empresas envolvidas.

Quadro integral da data com ofertas de 181 anunciantes

A Fundação intermedia nesta quarta-feira buscas de contratações de 181 empresas de Campo Grande, que fazem a captação para preenchimentos de mao de obra em 126 funções diferentes.

E para 1.727 triagens profissionais, o perfil da avaliação do candidato é aberto, sem exigir experiência prévia na atividade, além de confirmar a possibilidade de um treinamento remunerado. Lista que engloba buscas por ajudante de açougueiro (3 postos), atendente de lanchonete (51 postos), atendente de padaria (31 postos), auxiliar de limpeza (146 postos), auxiliar de logística (43 postos), auxiliar nos serviços de alimentação (68 postos) e 20 vagas direcionadas a lavadores de ônibus.

Ainda nas opções oferecidas a análise pela Agência, no caso com pré-requisito de conhecimento operacional, procuras por açougueiro (56 postos), almoxarife (1 posto), apontador de pessoal (20 postos), assistente de vendas (5 postos), analista de Recursos Humanos (2 postos), balanceiro (1 posto), fiscal na prevenção de perdas (29 postos), entre outras captações vigentes.

Destaque ainda às nove vagas prioritárias ao público PCD (Pessoa com Deficiência): agente de saneamento (1), almoxarife (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de limpeza (1) e para auxiliar de linha de produção com cinco postos.

Anote aí!

A Funsat tambem estará pela manhã com abordagens do Emprega CG no Centro Pop, na Rua Joel Dibo, 255. Já, durante todo o dia, das 7h às 17h, o atendimento regular acontece na Agência de Intermediação da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, mesmo endereço da “Super Quarta”, entre as 13h às 16h.

