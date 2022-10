Pacientes com câncer foram prejudicados pela pandemia de Covid-19

A pandemia de Covid-19 afetou diretamente o acesso a exames de rastreamento de câncer de mama. Em 2020, o número de mamografias realizadas caiu 40%; em 2021, a queda foi de 18%. O alerta foi dado pela representante da Sociedade Brasileira de Oncologia Luciana Landeiro em audiência pública na terça-feira (18) realizada pela Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados.

O tratamento depende da fase do câncer. Seu tratamento pode envolver quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Dessa forma, Luciana Landeiro revela que o fato de mulheres com menos de 50 anos não estarem na recomendação do Ministério da Saúde para a realização da mamografia contribui para um aumento na mortalidade da doença, já que é nessa faixa etária que o exame é mais eficaz na prevenção.

A representante do Instituto do Câncer Liz Maria de Almeida afirmou que o Brasil precisa adotar o rastreamento organizado ao invés do rastreamento oportunista, que é quando alguém procura o serviço de saúde para então realizar seus exames. Ela explica que, no rastreamento organizado, existe um cadastro da população na clínica da família, mesmo se a pessoa tiver acesso a plano de saúde.

“Todas as pessoas tem que estar cadastradas, esse cadastro tem que ser sempre atualizado e essas pessoas tem que receber uma comunicação: tá na época de fazer seu exame. Ela recebe essa comunicação para que ela se dirija a um determinado posto, alguma unidade de saúde próxima da casa dela e possa realizar esse exame”, explica.

O representante da Femama Ricardo Caponero destacou que, após o represamento de exames e do tratamento de pacientes durante a pandemia, é preciso investir mais recursos para que os atendimentos sejam realizados dentro do prazo determinado pela legislação.

Com informações da Agência Câmara de Notícias.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.