Outubro Rosa: Prefeitura lança sistema para agendamento de exame preventivo

A Prefeitura de Campo Grande lançou o sistema para agendamento online do exame de preventivo, em alusão a campanha Outubro Rosa. O objetivo é ampliar o acesso com mais comodidade e agilidade, permitindo que a paciente escolha a unidade, data e horário que deseja realizar o procedimento. A ferramenta foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) em parceria com a Agência Municipal de Tecnologia e Informação (Agetec).

A superintendente da Rede de Assistência em Saúde da Sesau, Ana Paula de Lima Resende explica que o sistema deve contribuir para que haja um aumento na procura e realização do exame. Atualmente, apenas metade das vagas ofertadas são preenchidas.

“Há ainda um problema de absenteísmo muito grande. Muitas mulheres não conseguem comparecer naquela data e horário que foram agendados. Com o sistema, ela vai poder visualizar essa vaga e agendar no dia que tiver condições de ir”, destaca.

O exame preventivo Papanicolau é indicado para mulheres de 24 e 64 anos. Ele é ofertado em todas as unidades básicas e de saúde da família durante todo o ano. A Rede Municipal de Saúde oferta cerca de 8 mil preventivos por mês e são realizados apenas 2 mil exames.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres no Brasil. Para o ano de 2022 foram estimados 16.710 casos novos, o que representa uma um risco considerado de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres.

“É muito importante que as mulheres procurem as unidades de saúde e realizem o exame, porque o quanto antes o câncer for detectado maior a possibilidade de cura”, destaca a superintendente.

Agende seu preventivo

Para agendar o exame de preventivo a paciente deverá acessar o link http://agendeseupreventivo.campogrande.ms.gov.br/ disponível no site oficial da Secretaria Municipal de Saúde. Basta preencher o cadastro e buscar a data, horário e local desejado para fazer a coleta.

Outubro Rosa

A Sesau também deu início oficialmente a programação da campanha Outubro Rosa. Desde o início do mês todas as unidades têm intensificado as ações de prevenção das doenças oncológicas mais prevalentes da população feminina com ampliação das coletas de preventivo e solicitação de mamografia e orientações de cuidado e promoção à saúde.

O tema deste ano é “Quem cuida, também indica”, visando sensibilizar os servidores da secretaria e toda a comunidade para que estimulem, divulguem e indiquem mulheres próximas para realizar os exames de preventivo e mamografia.

