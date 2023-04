Outono: Fique atento com os principais cuidados com os pets

Com a despedida do verão e a chegada do outono, a gripe em cachorro se torna um problema frequente e causa muita preocupação nos tutores. Os cães também passam a beber menos água, soltar mais pelos e passar por situações específicas, como o ressecamento dos olhos, aumento de problemas respiratórios – como a bronquite canina – e frio. Sim, o cachorro sente frio e quando a temperatura do outono começa a baixar, os cães com pelos curtos costumam ficar bem incomodados.

Cachorro gripado é algo comum na estação

Outono é uma das estações em que a gripe canina pode se manifestar com força, nos animais. Embora não seja um problema grave, é bom observar se o seu “aumigo” apresenta sintomas da doença, como: tosse seca, coriza, espirros, olho lacrimejando e apatia. O quadro se parece bastante com a gripe humana, mas não é algo que passa do tutor para o cachorro e vice-versa. Na verdade, a transmissão acontece pelo contato de um pet saudável com outro infectado, e o vírus se propaga pelo ar por meio de secreções respiratórias. O compartilhamento de objetos – como comedouros, bebedouros, brinquedos – também pode favorecer o contágio de gripe canina. O tratamento costuma ser simples, mas a doença precisa ser diagnosticada por um veterinário primeiro, pois outras doenças respiratórias – como bronquite, asma e pneumonia em cachorro – também se intensificam, nessa época. Geralmente, o cachorro gripado consegue se recuperar rapidamente com repouso, hidratação e uma boa alimentação, mas, em alguns casos, pode ser necessário o uso de medicamentos específicos prescritos por um profissional, como antibióticos e anti-inflamatórios.

Olho ressecado é outro problema típico do outono

O clima seco do outono pode ser um pouco problemático para os cães, em especial aqueles que têm essa região mais exposta, como o pug, bulldog francês, shih-tzu e outros cachorros braquicefálicos. Como o olho deles é mais “esbugalhado”, acaba ficando ressecado com facilidade. Consequentemente, isso torna a área mais suscetível à proliferação de vírus e bactérias, podendo desencadear quadros de conjuntivite em cachorro.

A baixa temperatura do outono pode exigir o uso de roupinhas para cachorro

O outono é uma época em que as temperaturas começam a baixar, então alguns cães podem sofrer com isso. Por mais que não seja uma mudança brusca de temperatura, o clima fica um pouco mais frio e os cachorros com pelo curto – como dachshund, pinscher, galguinho italiano e boxer – ficam desconfortáveis e desprotegidos. Por isso, uma boa opção é investir em uma roupa para cachorro mais quentinha. Caso ele não seja muito fã de vestimentas, não é bom insistir, mas uma dica é deixar cobertores e mantas à disposição do animal.

O que fazer para o cachorro beber água no outono?

Os animais tendem a diminuir a ingestão de água quando o tempo esfria. É por isso que você vai notar que o cachorro no outono não costuma beber tanta água quanto no verão, por exemplo. Além de saber qual a quantidade recomendada por dia, vale espalhar alguns potinhos com água pela casa – sempre limpa e fresca –, estimulando a hidratação do pet. Outra opção interessante é apostar em alimentos com maior teor de umidade, como a ração úmida. Por outro lado, se você está se perguntando o que fazer quando o cachorro bebe muita água, talvez seja bom consultar um veterinário. O consumo excessivo de água, às vezes, é justificável, principalmente em dias mais quentes, mas, se não for o caso, pode ser indicativo de algum problema de saúde.

