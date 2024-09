Orquestra Jovem Grupo Zahran emociona pacientes e profissionais do Humap-UFMS

Nesta terça-feira (24), a Orquestra Jovem Grupo Zahran realizou uma apresentação especial no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), filiado à Rede Ebserh como parte do Projeto Mais Cultura, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O evento, que integra as ações de humanização hospitalar promovidas pela instituição, proporcionou momentos de emoção e beleza a pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde.

O repertório da orquestra, composto por cinco músicas, incluiu clássicos da música erudita: cantiga francesa, valsa, além do arco-íris , criando uma atmosfera de tranquilidade e beleza no Jardim dos Prematuros do hospital. A apresentação trouxe um respiro à rotina hospitalar e ressaltou o poder terapêutico da música. A direção musical foi de Gleison Ferreira e do maestro Eduardo Martinelli.

A superintendente do Humap-UFMS, Drª Andrea Lindenberg, comentou sobre a relevância da iniciativa: “A música é uma ferramenta poderosa na humanização do ambiente hospitalar. Projetos como o Mais Cultura fazem toda a diferença, proporcionando aos nossos pacientes e colaboradores momentos de descontração e bem-estar.”

O maestro da Orquestra Jovem Grupo Zahran, Eduardo Martinelli, destacou a emoção de tocar em um ambiente como o hospital: “Foi um privilégio fazer parte desse momento e ver como a música pode transformar o dia de tantas pessoas. Essa experiência é única tanto para os músicos quanto para o público.”

O Projeto Mais Cultura, da UFMS, busca levar arte e cultura para diferentes espaços da sociedade, promovendo ações que aproximam a comunidade acadêmica e a população por meio de manifestações culturais. No Humap-UFMS, essa proposta ganha um caráter especial, reforçando o cuidado humanizado com os pacientes e proporcionando uma pausa revigorante para todos que trabalham na instituição.

Ao longo da semana, outras apresentações musicais acontecerão no hospital.Com o sucesso da apresentação, novas edições estão sendo planejadas, fortalecendo ainda mais a parceria entre o projeto e o hospital, em prol da saúde e do bem-estar.

A Orquestra Jovem Grupo Zahran é uma ação sociocultural desenvolvida pela Fundação Ueze Zahran desde o ano de 2012 no bairro jardim Centenário na cidade de Campo Grande, em parceira com a Paróquia nossa Senhora da Guia. Esta ação já atendeu mais de 250 crianças e adolescentes com o ensino de instrumentos de Orquestra e prática em conjunto. A Orquestra Grupo Zahran se apresenta constantemente em espaços culturais e educacionais de nossa cidade e já realizou intercâmbio com músicos de São Paulo, Minas Gerais, Espirito Santo e Paraguai.

