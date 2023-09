Operação “Mata Atlântica em Pé 2023” aplica mais de R$ 3 milhões em multas em MS

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) divulgou, nesta quinta-feira (21/9), o balanço parcial da Operação Mata Atlântica em Pé 2023. Conforme o órgão ambiental, foram constatados 542,16 hectares de vegetação nativa suprimida ilegalmente, além de 18 autos de infrações, totalizando o valor de R$ 3.751.044,00 em multas aplicadas no Estado.

Os alvos foram identificados pelo Núcleo de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto (NUGEO/MPMS), no âmbito do Programa DNA Ambiental, que realiza análises multitemporais para identificação dos desmatamentos possivelmente ilegais no Estado. A Operação Mata Atlântica em Pé é uma ação conjunta entre os Ministérios Públicos dos estados e demais órgãos ambientais envolvidos.

A operação busca combater o desmatamento e recuperar áreas degradadas desse bioma no país. As ações de fiscalização iniciaram na última segunda-feira (18/9) e ocorreram simultaneamente em 17 estados da Federação que possuem cobertura desse ecossistema. As vistorias prosseguem até 29 de setembro, quando serão contabilizadas as áreas desmatadas e identificadas as infrações.

Com informações do Ministério Público de MS.

Leia mais: