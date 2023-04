Operação Dia do Trabalho começa na sexta-feira nas rodovias federais de MS

Amanhã a noite (28), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a Operação Dia do Trabalho nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. As fiscalizações seguem até a próxima segunda-feira (1). Entre os focos de atenção, estão na alcoolemia ao volante, as ultrapassagens indevidas e a falta do uso de dispositivos de segurança como o cinto e a cadeirinha para crianças, infrações mais comuns e perigosas para a segurança do trânsito.

Segundo a PRF, serão 500 policiais distribuídos em 9 delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF reforçam a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididos num total de dez BRs, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentalidade têm mais incidência.

As restrições de tráfego, ocorrerão na sexta-feira (28), entre as 16h e 22h; no sábado (29) – entre as 06h e 12h; e na segunda-feira (1) – entre as 16h e 22h.

Ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal, haverá restrição de trânsito para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes nos seguintes trechos: do km 77,9 ao 252,5 da BR-163, entre Itaquiraí (MS) e Dourados (MS). No km 281,3 ao 832,2 da BR-163, entre Dourados (MS) e Sonora (MS). No km 9,1 ao 556,8 da BR-262, entre Três Lagoas (MS) e Miranda (MS).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.