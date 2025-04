Operação Dia do Trabalhador: 320 mil veículos devem passar pela BR-163 durante feriado prolongado

A concessionária CCR MSVia inicia, nesta quarta-feira (30), a “Operação Dia do Trabalhador”, que prevê intenso fluxo de veículos na BR-163 até a próxima segunda-feira (5 de maio), em razão do feriado prolongado de 1º de maio. A expectativa é que cerca de 320 mil veículos circulem pela rodovia durante o período, com os horários de pico concentrados especialmente entre os dias 30 de abril e 1º de maio.

De acordo com a empresa, só nesta quarta-feira devem passar pela BR-163 mais de 59 mil veículos, com maior movimento das 14h às 17h, quando são esperados até 4 mil veículos por hora. Na quinta-feira (01/05), Dia do Trabalhador, o fluxo deve se intensificar entre 9h e 10h, com projeção de 4,1 mil veículos por hora, totalizando cerca de 54,7 mil automóveis no dia.

Os dias seguintes também exigirão atenção dos motoristas:

– Sexta-feira (02/05): previsão de 50 mil veículos, com pico das 16h às 17h.

– Sábado (03/05): cerca de 47 mil veículos, com maior movimento das 14h às 15h.

– Domingo (04/05): tráfego aumenta para quase 55 mil veículos, com fluxo intenso das 14h às 16h.

– Segunda-feira (05/05): estimativa de 53,7 mil veículos, com pico entre 14h e 16h.

Durante a operação, a CCR MSVia atuará em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF/MS), utilizando 477 câmeras de vigilância e o Centro de Controle Operacional para monitorar o tráfego e apoiar fiscalizações. Painéis fixos e móveis de mensagens variáveis auxiliarão na comunicação em tempo real com os condutores, alertando sobre condições da pista e ocorrências.

A concessionária também distribuirá folhetos educativos, reforçando mensagens sobre segurança no trânsito, como uso do cinto de segurança, respeito aos limites de velocidade, não dirigir alcoolizado e evitar o uso do celular ao volante.

Os motoristas que precisarem de assistência poderão contar com o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), que funcionará 24h por dia com mais de 80 viaturas, entre elas:

– 17 ambulâncias (5 de suporte avançado),

– 08 guinchos pesados,

– 17 guinchos leves,

– 19 veículos de inspeção de tráfego,

– 11 caminhões de serviço.

As Bases Operacionais da CCR MSVia, distribuídas em pontos estratégicos da BR-163, oferecem estrutura com sanitários, fraldários, água potável e estacionamento. Entre os municípios com bases estão Campo Grande, Dourados, Mundo Novo, Coxim, São Gabriel do Oeste, Naviraí, Sonora, entre outros.

Como parte da operação, a CCR MSVia continua promovendo o Movimento Afaste-se, uma campanha de conscientização que orienta motoristas a reduzirem a velocidade e manterem distância segura ao avistar viaturas de socorro em atendimento nas pistas. A medida visa aumentar a segurança dos profissionais que atuam em ocorrências nas estradas.

Para reforçar essa mensagem, folhetos de conscientização com o alerta “Ao observar viatura em atendimento, reduza a velocidade” serão distribuídos aos condutores durante a operação.

Com informações da assessoria de comunicação CCR MS Via

