 Operação Carnaval 2024 na BR-163 teve redução de acidentes e aumento dos atendimentos

A CCR MSVia divulgou nesta terça-feira um balanço positivo em relação aos resultados da Operação Carnaval 2024 na BR-163/MS. Os dados revelam uma diminuição significativa de 14% no número de acidentes em comparação ao mesmo período do ano anterior, demonstrando eficácia nas medidas implementadas para garantir a segurança dos usuários.

Durante o período carnavalesco, foram registrados 19 acidentes na rodovia, em contraste com os 22 ocorridos no Carnaval de 2023. A CCR MSVia ressalta o comprometimento em manter a segurança viária como prioridade, implementando ações preventivas e estratégias para minimizar incidentes.

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) desempenhou papel fundamental, realizando um total de 1.015 atendimentos, representando um aumento de 14% em relação ao ano anterior. As ocorrências mais frequentes foram relacionadas a pane mecânica, totalizando 430 solicitações de auxílio. Em seguida, destacam-se 88 casos de pneu furado, 33 de pane seca, 23 de superaquecimento do motor, 22 de bateria descarregada e 19 de pane elétrica. Além disso, 28 atendimentos clínicos foram conduzidos pelas equipes de Atendimento Pré-Hospitalar da concessionária.

As ações de conscientização foram intensificadas durante a Operação Carnaval, com distribuição de folhetos contendo dicas de segurança no trânsito. Temas como “Se beber, não dirija”, “Respeite os limites de velocidade”, “Só ultrapasse com segurança” e “Não use celular ao dirigir” foram abordados para reforçar a importância de comportamentos seguros nas estradas.

Para fortalecer ainda mais a segurança, a CCR MSVia colaborou ativamente com as ações de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul (PRF/MS). Equipes da concessionária ofereceram suporte com o uso de câmeras e recursos de monitoramento do Centro de Controle Operacional (CCO), totalizando 477 câmeras em Circuito Fechado, 18 Painéis Fixos de Mensagens Variáveis e 17 Painéis Móveis de Mensagens Variáveis em pontos estratégicos para informar eventuais interferências no tráfego em tempo real.

Com informações da CCR MSVia

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: