Onda de calor se estende até o dia 24 e temperatura ficará até 7ºC acima da média em MS

Climatempo divulgo que a 3º onda de calor que iria atingir MS (Mato Grosso do Sul) vai se extender e durar 12 dias. Inicialmente, o alerta que teria a duração de 10 dais foi estendido para 12 e segue atuando desde quarta-feira (12) até segunda-feira (24).

Além disso o calor fará com que as temperaturas fiquem até 7ºC acima da média em comparação com o mesmo périodo anterior. Durante o período, cidades como Campo Grande e Três Lagoas devem atingir 38ºC. Porto Murtinho, a cidade mais quente do Estado, deve registar 40ºC na sexta-feira (21).

De acordo com os mepas divulgados pela instituição, o fenômeno atinge cerca de 40% de MS, principalmente regiões do sul e sudoeste. Algumas regiões isoladas da parte norte não terão calor intenso.

As ondas de calor ocorrem quando a marca supera 5ºC acima da média histórica de temperatura, por no mínimo três dias consecutivos.

Com Informações do Clima Tempo